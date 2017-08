Allochtone militairen morren over interviewserie NTR

Kijken in de zielAllochtone militairen zijn zwaar teleurgesteld in het NTR-programma Kijken in de Ziel. Presentator Coen Verbraak voelde de afgelopen vijf weken militairen aan de tand over ethische dilemma's, maar in de uitzending zitten vooral Nederlandse, mannelijke collega's.

,,Een gemiste kans'', zegt Elvis Manuela van de Stichting Multicultureel Netwerk Defensie. Al jaren strijdt hij met het netwerk voor meer erkenning in het leger, maar na deze serie lijkt dat verder dan ooit. ,,Het leger vindt het belangrijk dat het mensen met een culturele achtergrond in dienst heeft, maar vervolgens worden we bij zoiets niet betrokken'', zegt hij.

In het programma Kijken in de Ziel bespreekt Coen Verbraak gevoelige kwesties met militairen. Op de verhalen die zijn verteld, heeft Manuela niets aan te merken. Maar de uitgekozen sprekers is het netwerk een doorn in het oog. Er komen vooral hooggeplaatste, Nederlandse mannen aan het woord. ,,Maar waar is de militair met een niet-Westerse achtergrond?'' vraagt Manuela zich af.

Gepest

De kwestie ligt extra gevoelig omdat het Sociaal Cultureel Planbureau begin dit jaar met een kritisch rapport kwam over hoe moeilijk minderheden het hebben in het leger. Ze worden gepest en gediscrimineerd. ,,We hebben toen met de leiding afgesproken dat we in gesprek zouden blijven over hoe we hier iets aan kunnen doen. Dit was een uitgelezen kans geweest, maar wij werden verrast toen dit programma op tv kwam.''

Manuela stapt nu naar de legerleiding om de kwestie aan te kaarten. Hij krijgt bijval van vakbonden, VMB en AFMP.

Woordvoerster Sündüz Celen van het ministerie van Defensie erkent dat het voor de beeldvorming beter was geweest als er ook een allochtone militair was geïnterviewd. ,,Het leger lijkt nu een wit mannenbolwerk en dat is het natuurlijk niet. Maar het is een keuze van de journalist geweest om het zo te doen. Wij hebben niet voor deze serie betaald.''

Afspiegeling

Volgens Celen heeft Defensie slechts gefaciliteerd en een lijst aangeleverd met mensen in functies die de programmamakers graag wilden spreken. Daar stonden ook allochtone collega's op. ,,We hebben met Verbraak wel overleg gehad om de sprekers zoveel mogelijk een afspiegeling te laten zijn van de krijgsmacht. Dat is lastig. Niet iedereen wil op tv en niet iedereen heeft een mooi verhaal te vertellen.''