Akkoord over cao jeugdzorg: meer loon, minder werkdruk

Justitie eist 19 jaar cel tegen man die ex-vrouw doodde

14:18 Tegen een 44-jarige man is vandaag een gevangenisstraf van 19 jaar geëist voor de moord op zijn ex-vrouw en moeder van zijn kinderen. Het 38-jarige slachtoffer werd in november 2015 levenloos in haar woning in Veendam gevonden.