Agent gewond bij aanrijding tussen twee politievoertuigen in Breda

Dode bij grote woningbrand in Doetinchem

12:28 Bij een uitslaande brand in een tussenwoning aan de Papaverstraat in Doetinchem is vannacht een dode gevallen. Het gaat daarbij niet om de bewoner van het pand, die was tijdens de brand niet thuis. De politie doet nog onderzoek naar de identiteit van het slachtoffer.