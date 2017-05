Afkomst speelt geen rol bij toekomstbeeld jongeren

Filmmaker Orthel (80) liep jaren mee in gesloten jeugdinrichting

15 mei De een probeerde zelfmoord te plegen en de ander jatte alles bij elkaar dat los en vast zat. Maar: zij is heel muzikaal en hij heeft liefdesverdriet. In de gesloten inrichting in Heerhugowaard woont een groep tieners gedwongen bij elkaar. De 80-jarige Gouden Kalf-winnaar Rolf Orthel maakte een documentaire over deze kinderen.