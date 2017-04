Advocaat homostel: Die tanden vielen er niet vanzelf uit

Man opgepakt voor mishandeling homo's Amsterdam

4 april Een 23-jarige man uit Amsterdam is vandaag aangehouden voor de zware mishandeling van een homopaar bij de pont over het IJ in Amsterdam. De mannen van 51 en 55 jaar oud werden eerst uitgedaagd en uitgescholden vanwege hun geaardheid en vervolgens in elkaar geslagen. Eén van de slachtoffers werd meerdere keren in zijn gezicht geschopt en liep een schedelbreuk op.