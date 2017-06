Achter Buurten: Het is oorlog, je moet gewoon overleven

‘Seksuele voorlichting in onderwijs is onder de maat’

17:34 Seksuele voorlichting op scholen schiet te tekort als je daarmee wil voorkomen dat jongeren seksueel over de schreef gaan. Basisscholen en scholen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs kunnen veel meer doen om te voorkomen dat het (later) tussen jongeren misgaat. Maar een goed lespakket om dat voor elkaar te krijgen bestaat niet.