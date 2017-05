Achter Buurten: Compleet weggetreiterd

In de tweede aflevering van de serie Achter Buurten ontmoet Ismail Ilgun buurtbewoner ‘Broodje’. Broodje werd door mede-Nederlanders – zoals hij dat zelf noemt – weggepest uit de Amsterdamse wijk Bos en Lommer. Voor Ismail is het een pijnlijke confrontatie over wat gedrag van groepen jongeren teweeg kan brengen.



Ismail Ilgun bezoekt deze aflevering de Kolenkitbuurt. De volledige aflevering is vanaf vrijdag 2 juni te zien op AD.nl