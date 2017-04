Achtbaanfanaat betaalt 400 euro voor eerste ritje: 'Ik wilde wel tot 1000 gaan'

,,Een waardige opvolger van de Looping Star.” Alexander Vrolijk mocht als speciale fan mee met de eerste echte rit van de nieuwe achtbaan in attractiepark Slagharen. Het kostte hem 400 euro, maar dat was het volgens hem allemaal waard.

De Goldrush in het Overijsselse attractiepark is de eerste achtbaan in Nederland waarin je drie keer wordt gelanceerd. In 55 seconden wordt de trein twee keer voorwaarts en een keer achterwaarts ‘afgeschoten’, zoals Vrolijk het omschrijft. ,,Geweldig. Eigenlijk niet te vergelijken met de oude achtbaan. Je gaat nu 95 km per uur, de Looping Star reed 77 km op zijn snelst. Hij gaat lekker soepel over de baan heen. Ik hoop nog veel ritjes te mogen maken.”

400 euro

Vrolijk komt al 37 jaar in het attractiepark, jaarlijks toch zeker wel een keer of twintig. In oktober vorig jaar mocht de Papendrechter nog in het allerlaatste ritje van de befaamde Looping Star meerijden. Voor een plekje in de eerste rit van de Gold Rush trok hij de portemonnee: ,,Ik heb geboden op de rit bij de 3FM-actie Serious Request. Ik heb iets meer dan 400 euro betaald voor de eerste rit, maar ik was bereid om tot duizend euro te gaan. Dat had ik er wel voor over.”

Ongeduld

De opening van de achtbaan werd gisteren uitgevoerd door de burgemeester van Hardenberg, Peter Snijders, en directeur Wouter Dekkers van attractiepark Slagharen. Naast honderden genodigden, waaronder alle schoolkinderen van scholen in Slagharen, stonden vele parkgasten te trappelen van ongeduld om de achtbaan te proberen.

Directeur Dekkers ziet de drukte tevreden aan: ,,Nu het volgende project, de huisjes. De laatste dagen was het een gekkenhuis, avond- en nachtwerk, en dan ’s ochtends om vijf uur weer beginnen. Sommige dagen waren er 150 tot 200 man aan het werk hier. De mensen zijn fantastisch in deze regio, de bedrijven die ons allemaal zo goed gezind zijn, fantastisch.”

Niet alleen Vrolijk, de fanatieke attractieparkbezoeker, is lovend over de nieuwe achtbaan. Ook andere achtbaanfanatici, zijn enthousiast. Zelfs als ze amper tien jaar oud zijn. Twee vriendjes komen superblij de wagentjes uit. Of ze het eng vonden? ,,Nee, helemaal niet. Het is hartstikke gaaf.”

De achtbaan is voor een brede doelgroep geschikt. De Looping Star, die bijna veertig jaar dienst heeft gedaan, was toegankelijk voor iedereen vanaf 1.40 meter. De nieuwe Gold Rush is geschikt voor iedereen vanaf 1.30 meter.

Boost

,,Het attractiepark mikt vooral op gezinnen met kinderen. Dankzij de Aqua Mexicana, het waterpark dat we in 2015 hebben neergezet, is er een boost in het aantal verblijfsgasten op het vakantiepark. De Gold Rush trekt weer meer bezoek voor het attractiepark. Het is een pittige achtbaan, maar daar staat tegenover dat iedereen nu ook meer gewend is qua attracties”, aldus Wouter Dekkers.

De eigenaar van attractiepark Slagharen, het Spaanse concern Parques Reunidos, heeft na de investering van bijna 7 miljoen in het waterpark in 2015, nu ruim vijf miljoen euro in de nieuwe achtbaan gestoken. Ook is er nog eens 9 miljoen uitgetrokken voor verbeteringen op het park en de aanleg van 84 nieuwe lodges.