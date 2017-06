Aardig pinksterweekend, zondag mooiste dag

Zaterdag valt er vooral in het oosten een aantal buien. ,,In de vroege ochtend kunnen er al stevige buien vallen die snel Duitsland intrekken. Daarbij kan een klap onweer voorkomen.”



Achter de buien breekt de zon weer door en kan de temperatuur oplopen naar zo'n 22 graden in het westen en 24 of misschien 25 graden in het oosten van het land. ,,'s Middags, wanneer het koufront over het land trekt, is het in het oosten net warm genoeg om een paar buien te laten ontstaan, mogelijk opnieuw met onweer”, aldus Janssen.



,,In het westen van het land lijkt het zaterdag dus best aardig weer te worden. Als je buiten wat wilt doen, is het raadzaam om de beelden van de neerslagradar in de gaten te houden. Ook de buien in het oosten zijn 's middags lokaal, dus ook daar valt lang niet overal een bui!”