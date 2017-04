Aantal wrakingszaken flink gedaald

Drugsonderzoek in gevangenis Grave, medewerkers op non-actief

8:08 Justitie is bezig met een groot strafrechtelijk onderzoek in gevangenis de Oosterhoek in Grave. Gedurende het onderzoek zijn meerdere medewerkers van de gevangenis op non-actief gesteld. Dat bevestigen bronnen tegenover De Gelderlander.