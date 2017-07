A10-West in Amsterdam zes weken lang op de schop

De snelweg krijgt onder meer een nieuwe asfaltlaag, de riolering wordt schoongemaakt en op sommige plekken vergroot en de matrixborden ondergaan een onderhoudsbeurt.



De laatste keer dat de A10-West een grote opknapbeurt kreeg, was in 2001. Aanvankelijk was het onderhoud gepland voor volgend jaar, maar door de werkzaamheden aan de N200 en de verbreding van de A10-Zuid voert Rijkswaterstaat de klus deze zomer uit. De ringweg dient dan namelijk als omleidingsroute.



De weg gaat per kant drie weken dicht en moet op maandag 4 september weer volledig toegankelijk zijn. Door de zomervakantie is het rustiger op de weg, maar Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers wel voor vertraging die kan oplopen tot een half uur. Tekstkarren in de stad en informatieborden boven de weg informeren mensen over alternatieve routes.