50Plus doet mee aan gemeenteraadsverkiezingen

In Frankrijk vermiste Elle (20) teruggevonden

24 juli De in Frankrijk vermiste 20-jarige Elle is teruggevonden. Dat meldt de Politie Limburg. De Nijmeegse studente was afgelopen weekend gewoon aangekomen op haar vakantieadres in Frankrijk, maar had daar op geen enkele manier verbinding met de buitenwereld. Haar ouders dachten daarom dat ze daar niet was aangekomen.