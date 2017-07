50 doden door vuil apparaat

De levensgevaarlijke bacterie Mycobacterium chimaera zat in een apparaat dat tijdens openhartoperaties wordt gebruikt om het bloed op temperatuur te houden, zogeheten heater-cooler units. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek, geleid door het Radboudumc in Nijmegen.



De apparaten raakten vervuild in een fabriek in Duitsland, waar ze gemaakt worden. De bacterie nestelde zich in het waterreservoir en werd - eenmaal in de ziekenhuizen - door een krachtige ventilator rondgeblazen in de operatiekamers. Zodoende raakten ruim 100 hartpatiënten in binnen- en buitenland besmet.



Inmiddels is ongeveer de helft overleden. In Nederland gaat het om drie besmette hartpatiënten in het Isala-ziekenhuis in Zwolle en één in het Erasmus in Rotterdam. Inmiddels zijn twee patiënten van het Isala overleden, vertelt onderzoeker en arts-microbioloog van het Radboudumc Jakko van Ingen.



Na de operatie duurt het vaak minstens een jaar voor de eerste klachten opspelen. Van Ingen: ,,De patiënten krijgen koorts, verliezen gewicht, zweten veel, zijn enorm moe, verliezen hun conditie; het is een langzaam slopende ziekte die je kunt vergelijken met tuberculose. Als hij niet wordt behandeld, raak je langzaam uitgeteerd."