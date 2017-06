40 tips over Savannah na uitzending Opsporing Verzocht

De politie wil een beeld krijgen van wat er precies met het 14-jarige meisje uit Bunschoten gebeurd is. Daarom wil de politie weten of iemand heeft gezien dat haar fiets werd achtergelaten in de Monseigneur van de Weteringstraat in Hoogland.

Ook is de politie op zoek naar beelden van beveiligingscamera's in de omgeving van de Monseigneur van de Weteringstraat in Hoogland of industrieterrein De Kronkels in Bunschoten, waar Savannah werd gevonden.