40 tieners in de problemen op Noord-Ierse berg

Waarom zit er geen roze meer in de regenboogvlag?

16:43 Deze week vindt weer de Gay Pride plaats in Amsterdam. Het evenement viert de diversiteit en streeft naar meer acceptatie van de lhbti-gemeenschap. Symbool van het feest is de regenboogvlag. Deze heeft in totaal zes kleuren, maar dat is niet altijd zo geweest. Hot Pink, misschien wel de meest betekenisvolle kleur voor de homobeweging, ging verloren. Hoe komt dat en waar staat roze precies voor?