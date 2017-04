4-jarige Megan heeft altijd honger en blijft aankomen

Pas in januari 2015 werd Megan gediagnosticeerd met Leptine Receptor Deficiëntie, een genetische vorm van obesitas. Ze was op dat moment de enige in Nederland met die aandoening. ,,Je kunt het vergelijken met water in een emmer. Als wij eten wordt het stofje leptine daarin gevuld. Als die emmer vol is gaat er een signaal naar onze hersenen dat we genoeg hebben gehad. Bij Megan is die emmer alleen nooit vol en krijgt ze dus ook geen signaal dat het genoeg is geweest. Daardoor heeft ze altijd een hongergevoel.’’ Daarnaast heeft Megan ook een lage vetverbranding. ,,De helft van haar eten verbrandt ze niet.’’



De 4-jarige Megan weegt met haar 1 meter 10 nu 40 kilo. Dat is ongeveer dubbel zoveel als een gemiddeld meisje van die leeftijd.