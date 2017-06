250 tips in zaak Savannah

De politie deed vanmiddag passantenonderzoek op De Kronkels in Bunschoten, de plek waar Savannah Dekker is gevonden, en andere plaatsen die van belang zijn in het onderzoek. De politie wil een beeld krijgen van wat er precies met het 14-jarige meisje is gebeurd. Vandaag is het precies een week geleden dat Savannah verdween. Personen die zich op dezelfde dag en tijd (maar dan een week later) bevinden in dit gebied, zijn hier mogelijk vanuit hun routine precies een week eerder ook geweest.