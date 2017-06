24 jaar cel voor gruwelmoord op 'politie-infiltrant'

Alberto T. (31) uit Wijk bij Duurstede is in hoger beroep opnieuw veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 jaar voor de moord op plaatsgenoot Guido Kosterman, in 2012 in een loods in Maastricht. Het gerechtshof in Den Bosch achtte bewezen dat T. zijn slachtoffer (25) om het leven bracht na hem eerst gruwelijk te hebben mishandeld en diens lichaam daarna in brand stak om het misdrijf te verdoezelen.

De celstraf komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie en met de straf die de rechtbank Limburg eerder oplegde, staat op rechtspraak.nl. De verdachte heeft steeds gezegd dat hij de man niet heeft mishandeld en verbrand, maar het Hof acht moord en brandstichting bewezen op basis van dna-sporen en verklaringen van personen aan wie de verdachte vertelde dat hij de feiten heeft begaan. Daarmee verwerpt het gerechtshof de door de advocaten van T. geschetste alternatieve scenario's van daders uit het criminele circuit en een verband tussen de moord en het feit dat het slachtoffer informant was voor de Criminele Inlichtingen eenheid (CIE).

Volgens het gerechtshof was sprake van moord, omdat de geweldhandelingen (martelingen) langere tijd hebben geduurd. In dat tijdsbestek heeft de verdachte zich volgens de raadsheren kunnen beraden op wat hij aan het doen was. Desondanks ging hij er mee door.

Bescherming van de samenleving

De raadsheren van het Hof rekenen het T. aan dat hij de nabestaanden lang in onwetendheid liet over het lot van het slachtoffer. Diens lichaam was bovendien zo verminkt dat de familie geen afscheid kon nemen. Gelet op het gruwelijke karakter van de mishandeling en de koelbloedigheid waarmee de man te werk ging, is volgens het hof het risico aanwezig dat hij weer in de fout gaat. Temeer omdat T. niet wilde meewerken aan een persoonlijkheidsonderzoek, waardoor een eventueel stoornis niet is vast te stellen. Een lange gevangenisstraf is dan ook op zijn plaats om de samenleving tegen hem te beschermen, aldus het gerechtshof Den Bosch.

Aan de nabestaanden is een schadevergoeding toegekend van ruim 2.000 euro voor de geleden materiële schade.

'Loodsmoord'

Op 16 december 2012 werd in een put naast een loods in Maastricht het verbrande lichaam gevonden van een 25-jarige man. Hij was al ruim een week vermist en bleek in de periode van 6 tot en met 9 december 2012 langdurig en gruwelijk te zijn mishandeld en daarna te zijn vermoord. Vervolgens is het lichaam in brand gestoken en gedumpt in de put. Het openbaar ministerie eiste in de rechtszaak in eerste aanleg tegen verdachte T. een gevangenisstraf van 20 jaar.

Het laatste levensteken van de 25-jarige man was een sms'je aan zijn vader waarin hij om geld vroeg. Hoewel hij niet veel contact met zijn familie had, belde hij nog regelmatig met zijn vader. Het contact werd op 4 december abrupt verbroken, waarna zijn vader hem als vermist opgaf. Later werd Guido onder wat spullen en half verbrand gevonden in de tuin achter de loods. Alberto heeft hem via een raam naar buiten weten te krijgen. Hij houdt vol dat hij niet de dader is, maar in paniek raakte toen hij het lichaam ontdekte.

Verlinkt

Wel zou hij geweten hebben dat Guido mensen in het milieu verlinkte aan de politie. In het criminele circuit wordt hard afgerekend met verklikkers, maar zo grof als bij Guido is zelden vertoond. De jonge man werd dagenlang voor zijn uiteindelijke dood geslagen en met allerlei voorwerpen bewerkt.