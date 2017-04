‘20 euro boete… dat is overdreven!’

Op een ochtend in februari rijdt Helga van Leur over de A32 in het noorden van het land. Daar mag je 130 kilometer per uur, net als op steeds meer snelwegen in Nederland. ,,Het was heel rustig. Voor mij reed een auto in een sukkelig tempo. Ik dacht, kom op! We mogen 130, ik ga erlangs. En toen werd ik geflitst.”



De op het oog onschuldige inhaalactie wordt vlot afgestraft. Nog geen twee weken later ploft een bekeuring op de deurmat. ,,Ik moest 20 euro betalen. Twee tientjes! Eerst moest ik er wel om lachen. Maar toen zag ik dat bijna de helft, 9 euro, is bedoeld voor administratiekosten. Dat vind ik wel erg overdreven.”