150 burgers vieren verjaardag met koning: ‘lang zullen we leven’

Och man, wat een feest was dat woensdag bij Pieter Moelker, thuis in Zierikzee. Een mens wordt maar één keer 40, nietwaar, dus nodigde de Zeeuw een man of 60 uit om te feesten en, vooruit, goed door te zakken.

Een dag later katert hij uit op een wel heel bijzondere plek, met 150 landgenoten die één stomtoevallige link hebben: de dag dat ze geboren zijn, 27 april. De één werd donderdag 100, de ander 35, de volgende 50. Er zit een croupier in de zaal, een zeebioloog, een militair, een campingmedewerker en een koning.

Een dag na zijn 50ste verjaardag nodigde Willem-Alexander samen met koningin Máxima 150 Nederlanders die ooit op die dag geboren werden uit voor een feestelijk diner in het paleis op de Dam in Amsterdam.

,,Laten we een toast uitbrengen op onszelf, dat hebben we verdiend. Op onze verjaardagen!,’’ zegt de vorst aan het einde van zijn speech, die hij begint met ‘geachte mede-jarigen’. En dan klinkt door de prachtige Burgerzaal van het paleis, waar maar zelden doodgewone burgers te vinden zijn, ‘lang zullen we leven’.

Passade

Moelker lacht, permanent. Zoals alle gasten niet kunnen stoppen met giechelen, grinniken en grijnzen. Niet als ze door een man een echt lakeikostuum de touringcar uit worden geholpen voor het paleis. Niet als ze het koningspaar allemaal een hand mogen geven bij de zogheten ‘passade’. Niet als ze hun plek ontwaren aan tafel, hun eigen naam teruglezen in sierlijke letters op een naam kaartje dat rust op een prachtig servies. Niet als ze zien dat er een klein glaasje witte wijn op ze staat te wachten en een iets groter kristallen glas water. Niet als ze lezen dat ze vanavond zalmtompouce met gerookte forel als voorgerecht krijgen, een gebakken rundersteak in dragonsaus met baby witlof, haricots verts en aardappelkroketjes als hoofdgang, om te eindigen met een hazelnootschuimtaartje met geroosterde hazelnoten in een saus van romige karamel en een mokka.

Dat komt allemaal straks, eerst kijkt Pieter Moelker, in het dagelijks leven consultant, eens goed om zich heen in die statige zaal, stelt zich voor aan zijn buurvrouw-voor-één-avond (‘u ook nog gefeliciteerd, zegt hij tegen de enige tafelgast die een hoofddoek draagt) en komt nog even terug op de korte ontmoeting met de koning en koningin van zojuist.

,,Dat is toch heel raar, hoe zoiets gaat. Je neemt je voor iets te zeggen, maar als je voor ze staat komt er iets anders uit je mond. Ik heb de koning gefeliciteerd. Máxima ook, met de verjaardag van haar man. En ik heb ze bedankt voor de uitnodiging. Zij feliciteerden mij ook. Ze wisten hoe oud ik ben geworden, hoe ik heet en waar ik vandaan kom, want dat werd allemaal omgeroepen toen ik ze een hand mocht geven.’’

Afterparty

Want een mooi stel bij elkaar, de groep van 148 mensen (twee feestvarkens waren verhinderd) die na het diner, de koffie, de rondgang door de expositie in de paleisgangen die sinds gisteravond 50 uur te bewonderen is, op de Dam op een gigapixel-foto gezet wordt. Willem-Alexander: ,,Laten het een ‘usfie’ noemen, want ‘wifi’ is vast een bescherm merk.’’

76 mannen en 74 vrouwen, bleek na loting door de notaris. De koning: ,,En dat ging helemaal eerlijk.’’ De oudste gast is mevrouw Richardson, 100 jaren en 1 dag jong. Geboren op Sint Maarten, daarna overgestoken naar Aruba en nu woonachtig in Brunssum. Voorwaar een inwoonster van Willem-Alexanders koninkrijk. Zij zit in haar rolstoel aan tafel.

Tijdens de rondleiding stapt een gast met tranen in zijn ogen op Willem-Alexander af. ,,Bedankt dat u dit allemaal wilde organiseren.’’ Hij lacht. Iedereen lacht. De koning ook, hardop.