13 zwemmers van zandplaat gehaald na levensgevaarlijke actie bij Breskens

Broer en zus ruilen 40 jaar oud Golfje in met slechts 18.000 kilometer op teller

18:50 Don Krawczyk (45) uit Echt heeft al heel wat bijzondere wagens voorbij zien komen in zijn loopbaan als autohandelaar, maar vorige week stond hij toch even perplex. Een broer en zus van in de zeventig ruilden hun VW Golf 1 Diesel uit 1979 in met slechts 18.690 kilometer op de teller. ,,Een waar museumstuk'', zegt de nog altijd verbaasde autoverkoper tegen deze krant.