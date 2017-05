Zeiljacht gestrand op de Westerschelde

Twee vrijwilligers van de KNRM zijn vanaf de reddingsboot in het water gesprongen en zwemmend naar de zeiljacht gegaan om de situatie in te schatten. In samenwerking met sleep- en bergingsbedrijf Multraship is geprobeerd het zeiljacht vlot te trekken. Dit lukte echter niet. De reddingsboot is vervolgens weer terug gegaan. De berger blijft bij de zeiljacht totdat de zeiljacht met het opkomende tij in de middag weer los komt.