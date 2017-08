Zeeuwse Rozentuin voorlopig gewoon open

Geen uitzondering

Definitief plan

Omdat dit een principeverzoek was, waarbij de stemming in de raad kan worden gepeild, is het besluit niet per se bindend. De Rozentuin kan een definitief plan indienen, wat de raad opnieuw in behandeling moet nemen. Daar komen dan wel de verplichte kosten voor leges bij kijken. En de kans is nihil dat de raadsleden er dan plots anders over denken, vertelt een woordvoerder van de gemeente. Het enige voordeel zou zijn dat ze via deze officiële weg wel in beroep kunnen gaan.