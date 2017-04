Zeeland geen onbekend terrein voor nieuwe burgemeester Borsele

HEINKENSZAND - Hij heeft Zeeuwse roots, is een liefhebber van muziek en houdt van uitdagingen in het werk. Dat laatste zal toekomstig burgemeester Gerben Dijksterhuis vast vinden. Van Zeewolde naar Borsele is een wereld van verschil.

Gerben Dijksterhuis (42, lid CU) houdt wel van een uitdaging. Van een jonge stad in het ‘nieuwe land’ naar een gemeente met vijftien dorpjes en een kerncentrale en zware industrie is een flinke stap. Toch zijn er ook overeenkomsten.

,,De diversiteit van de inwoners’’, zegt Dijksterhuis. ,,Ik was er vlak voor carnaval. Het viel op dat het ene dorp uitbundig was en in het andere dorp zag je helemaal niets. Ik snap de achtergrond inmiddels en het geeft de diversiteit van de bevolking aan’’, zegt hij. Een diversiteit die Zeewolde ook heeft. ,,De inwoners komen uit alle delen van Nederland.’’

De stap naar Zeeland is ook geen sprong in het diepe. Zijn moeder is een Axelse en hij kwam regelmatig in Zeeland vakantie vieren. ,,En ik heb er nog familie.’’

Dijksterhuis is zeven jaar wethouder in Zeewolde. Met economie en toerisme in zijn portefeuille heeft hij opvallend veel raakvlakken met het huidige takenpakket van vertrekkend burgemeester Gelok. ,,Of dat zo blijft is een zaak van het college’’, zegt hij. ,,Maar Borsele heeft een prachtig programma voor recreatie, daar staan stevige uitspraken in over groei en ambitie.’’

Als loco-burgemeester heeft Dijksterhuis ervaring opgedaan met calamiteiten, iets waar de gemeenteraad waarde aan hecht. ,,Een groot transportbedrijf is afgebrand. Ik was ook betrokken bij agrarische bedrijven toen daar iets was’’, zegt hij. ,,Maar ik besef goed dat, zeker met de specifieke situatie in Borsele, daar een uitdaging ligt en dat ik daar flink mee aan de slag moet.’’