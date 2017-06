Winkeldieven stelen tientallen fidget spinners uit Kapelse supermarkt

KAPELLE - Sommige kinderen zijn zo in de ban van de fidget spinner-rage, dat ze het draaiende speeltje stelen. Bij Albert Heijn Harlaar in Kapelle zijn de afgelopen weken zo'n 75 stuks ontvreemd, zegt Rianne Timmerman van de supermarkt.

Op Facebook en in de nieuwsbrief maakt de winkel gewag van de 'keerzijde' van een rage. "We hebben iemand betrapt, en toen bleek dus dat op de scholen het verhaal de ronde doet dat je ze 'gewoon' kan meenemen bij ons, of onderdelen", zegt Timmerman.

De supermarkt maakt de diefstallen openbaar in de hoop dat ouders beter op hun kinderen letten. "Er zijn ouders die hun kind vier, vijf van die dingen geven, maar niet iedereen kan of wil dat betalen. En als zo'n kind die er geen heeft dan hoort dat je ze hier makkelijk kunt stelen, is dat soms een kleine stap."

Ook zouden ouders in de gaten moeten houden of hun kind niet ineens met een aantal spinners loopt, terwijl niet duidelijk is of er voor is betaald of niet.