Wilhelminadorp heeft weer een weerstation

Wordt het morgen petweer en moet je je regenjas aan of kun je je zwembroek pakken en naar het strand? Op die vraag kan het KNMI vanaf september een nauwkeuriger antwoord geven. Want dan heropent ze het meteorologisch meetstation in Wilhelminadorp.

Twee meetstations

Om het weer te kunnen voorspellen zijn er momenteel maar twee meetstations in Zeeland: één in Westdorpe en één in Vlissingen. Tot 2014 was er ook een meetstation in Wilhelminadorp, maar dat werd gesloten wegens bezuinigingen. ,,Dat was achteraf niet zo verstandig’’, zegt Eric van de Geer van het KNMI. ,,Dat besluit is destijds puur om financiële redenen genomen.’’

Na dat besluit is het weerstation ontmanteld, maar ondertussen ontstond bij het KNMI in De Bilt een discussie. ,,Want we zagen dat er onder meer in Zeeland ‘gaten’ zaten in het netwerk van meetpunten. Met het weerstation in Vlissingen houden we met name het weer op zee in de gaten. Voor de rest van midden- en noord-Zeeland waren we aangewezen op de gegevens van de weerstations op de vliegvelden bij Woensdrecht en Rotterdam.’’

'Te weinig'

Dat is te weinig, zegt Van de Geer. ,,Om goede verwachtingen te kunnen maken en de ontwikkelingen van het klimaat in de gaten te houden, is in Zeeland een extra meetpunt nodig. Bovendien stellen Europese afspraken eisen aan de dichtheid van het meetnetwerk. Na de bezuiniging voldeden we niet meer aan die afspraken.’’

Quote Dit station krijgt een speciale sensor die meet hoe goed het zicht is Eric van de Geer

Dus draaide het KNMI een aantal maatregelen weer terug en worden de computers van het KNMI vanaf september weer gevoed met Zuid-Bevelandse data. Het weerstation in Wilhelminadorp werkt geheel automatisch en meet uiteraard temperatuur, windrichting en –snelheid, vochtgehalte en luchtdruk. Bijzonder aan dit station is dat ook de grondtemperatuur en het zicht wordt gemeten. ,,In Zeeland is er vaak mist en dit station krijgt een speciale sensor die meet hoe goed het zicht is. Het meten van de grondtemperatuur is van belang om meer over de ontwikkeling van het klimaat te kunnen zeggen.’’

Wolkenhoogtemeter

Voorheen stond er op Zuid-Beveland ook een wolkenhoogtemeter, maar die komt niet meer terug, vertelt Van de Geer. ,,De hoogtemeter werd vooral gebruikt in verband met de luchtvaart, maar is op deze plek niet nodig.’’