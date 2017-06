Wemeldingse snackbar laat klanten meebeslissen over assortiment

,,Ik denk dat ik friet nummer vier het lekkerst vind", zegt Frieda Gielen, en noteert haar bevindingen op het vragenformulier. De Belgische is één van de ongeveer veertig testers die zich hebben aangemeld voor de donderdagproeverij bij de Frietwerk Academie. De zaak, kortweg Frietwerk, gaat dinsdag open na een uitgebreide verbouwing en laat de klanten, onder meer door deze serie van drie proeverijen, meebeslissen over het assortiment.

Bianca Joostens, eveneens afkomstig uit België, is het met de frietkeuze van Gielen eens. ,,Ook ik vind nummer vier het beste. Nummer één is een beetje licht van kleur en minder lekker. De andere drie zitten dicht bij elkaar." Joostens' echtgenoot Rudy denkt daar anders over. Hij gaat voor nummer drie. Net als de vierde tester aan tafel, Herman Piryns, een Vlaamse vinoloog die in Wemeldinge voor één dag dienst doet als fritoloog.

'Niemand kan vijf kroketten op'

De vier Belgen liggen met de boot in de Wemeldingse haven. ,,We komen hier al 21 jaar", aldus Gielen. En ze zijn vast van plan om hier nog vaker te komen. En om tijdens hun bezoekjes zeker te zijn van een lekker frietje, een smakelijke snack en een bijpassende saus hebben ze zich aangemeld voor de proeverij. In zekere zin kan je zeggen dat ze bezig zijn hun toekomst veilig te stellen.

Datzelfde geldt voor de overige testers. De meesten komen uit het dorp, een enkeling uit dorpen als Yerseke of Ovezande. Maar allemaal nemen ze hun werk serieus. Ook als de bitterballen komen. ,,We hebben voor bitterballen gekozen omdat de smaak hetzelfde is als kroketten, maar niemand kan vijf kroketten op", legt Frietwerk-eigenaar Peter Ganseman uit. ,,Behalve Henk Verhage dan", grapt hij er achter aan.

'Wat overblijft is voor de kippen'

,,Onzin, natuurlijk", reageert Verhage, die Ganseman al langer kent. ,,Ik geloof niet dat ik tien kroketten eet op een jaar." Naast Verhage buigen zijn vrouw Annet en dochter Julie zich al proevend over de citotoets voor frietacademici. Geen multiple choice, maar open vragen. Over de smaak, het uiterlijk en hoe lang de producten warm blijven, bijvoorbeeld. En uiteraard wordt er, zoals het een academie betaamt, een rapportcijfer gevraagd.

,,Alles wat overblijft is voor de kippen van Henk", roept Ganseman weer door de zaak. ,,Dat klopt dan weer wel", lacht Verhage. Ganseman heeft met zijn Frietwerk een nieuw concept aangeboord: ,,We testen vier soorten friet. Twee daarvan hebben we zelf geschild, gesneden en gebakken, alleen de dikte varieert. Dan zit er ook nog de meestverkochte fabrieksfriet bij en Oerfriet. Die zijn gisteren voorgebakken en vandaag bij ons geleverd als verse friet."

Mening geven

Het is voor Ganseman te hopen dat zijn Frietwerk vanaf dinsdag net zo vol zit als tijdens zijn proeverijen. Al is het niet zo dat het hiermee is gedaan met de inspraak. ,,Ik zal regelmatig mensen uit het panel benaderen om eens wat mee naar huis te nemen en vragen hun mening er over te geven. Dat kan over friet gaan, maar ook bijvoorbeeld over groentekroketten. Of ik nodig weer eens een man of 25 uit om iets te komen proeven."

Intussen gaat de laatste snack rond in de zaak. ,,Het is een volledig nieuwe snack en onder de mensen die de naam goed raden verloot ik een gratis vulling voor een luchtbed", laat Ganseman weten.