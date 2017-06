Vuurzee krijgt Gebr. Weststrate niet klein

GOES - Een grote brand verwoestte hun complete bedrijfsvestiging in Goes. Maar om de wilskracht van de familie Weststrate te breken, zijn hetere vuren nodig.

“Het begint al een beetje te wennen”, zegt Wim Weststrate (65). Hij klopt op de armleuning van de gloednieuwe stoelen waarin hij en zijn zoons Arjan (31) en Anton (23) zojuist zijn gaan zitten. Over vier dagen nemen de mannen hun nieuwe bedrijfspand officieel in gebruik en is landbouwmachinebedrijf Gebr. Weststrate in Goes terug van weggeweest.

Quote Toen we naar buiten stapten, zagen we een enorme rookpluim. Dan weet je dat het goed mis is. Wim Weststrate Ze hopen het nooit meer mee te maken, een brand die in een paar uur tijd alles verwoest wat ze de decennia ervoor eigenhandig hebben opgebouwd. Het telefoontje van Wims zus op zondagmorgen 10 april 2016 staat in zijn geheugen gegrift. “Mijn zus woonde toentertijd achter de loods en zij belde rond acht uur ’s ochtends naar ons huis in Krabbendijke. ‘Je moet naar Goes komen’, zei ze, ‘want er is brand’. Toen we naar buiten stapten, zagen we een enorme rookpluim. Dan weet je dat het goed mis is.”

Herhaling voorkomen

Ook al was de oorzaak van de brand niet meer te achterhalen, de mannen doen er alles aan om herhaling te voorkomen. Vader Wim knikt met zijn hoofd richting het plafond, waaraan een rode brandmelder hangt. “In het oude pand hadden we geen automatische brandbeveiliging, maar dat hebben we nu direct laten aanleggen”, zegt zoon Arjan. En niet alleen in Goes; de vestiging in Krabbendijke krijgt het eveneens. Plotseling klinkt een doordringend sirenegeluid door de kantoorruimte. De brandmelder doet zijn werk, maar in dit geval is het loos alarm. “Ze zijn de boel nog aan het testen”, zegt Arjan lachend.

Het is één van de puntjes die nog op de i gezet moeten worden na ruim een jaar hard werken. Forenzen hebben het afgelopen jaar op de voet kunnen volgen hoe het gebouw aan de entree van Goes onder leiding van Hanse Staalbouw uit Nieuwerkerk uit de as herrees. Vierduizend vierkante meters, steunend op een kleine zeshonderd heipalen.

“Soms waren hier wel vijftig mensen aan het werk”, vertelt Wim. “Dan wemelde het van de busjes, mensen en materialen.” Na veertien maanden van afbreken en opbouwen is het einde in zicht. De eerste tractoren staan weer in de showroom, de meeste kantoortjes zijn voorzien van meubilair en de inrichting van magazijn en werkplaats is in volle gang.

'Geloof gaf kracht'

De loods is een ontwerp van Wim, Arjan en Anton samen, uitgewerkt door het Kruiningse architecten- en ingenieursbureau Bouwraadhuis. Het ontwerp was sneller gemaakt dan gebouwd; de drie Weststrates hadden er slechts een avond voor nodig. Eén dag na de verwoestende brand legde vader Wim een blanco vel papier op tafel en met niet meer dan een potlood en liniaal maakten de drie een schets voor een nieuw bedrijfspand. “Wat we die avond op papier hebben gezet, is wat je nu ziet staan”, zegt Anton.

Het drietal is dankbaar voor de kracht die het geloof hen heeft gegeven om al zo snel na de brand weer vooruit te kijken. Dankbaar zijn ze ook voor de fijne samenwerking met klanten, leveranciers, de gemeente Goes en uiteraard Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder. Wim: “Dat zij spontaan hun werkplaats beschikbaar stelden, vonden wij een ontzettend mooi gebaar.”

Met het in gebruik nemen van de nieuwe loods begint voor de broers en hun vader een nieuw hoofdstuk. En daar zijn ze ook wel aan toe, al blijft 10 april 2016 voor altijd de dag waarop ze even zullen stilstaan bij die zwarte bladzijde in de geschiedenis van Gebr. Weststrate. “Afgelopen 10 april was het precies hetzelfde weer als vorig jaar: een mooie, zonnige dag”, weet vader Wim. “Maar gelukkig was er deze keer geen vuiltje aan de lucht.”