Voivod is altijd een verrassing

'Voor wie ons niet kent: wij zijn Voivod en we spelen muziek. Het is metal, maar geen doorsnee metal. We zijn een creatieve, ruimdenkende band.'' Samen met drummer Michel Langevin (Away), gitarist Dan Mongrain (Chewy) en bassist Dominique Laroche (Rocky) vormt zanger Denis Bélanger de huidige line-up van Voivod. Opvallend is dat drummer Langevin de enige is die doorlopend lid is geweest van de band. ,,Hij is de veteraan van de groep'', aldus Bélanger. Zelf nam hij tussen 1994 en 2000 een pauze. ,,Ik dacht destijds dat ik toe was aan iets anders. Toen ik was gestopt, kwamen er echter allerlei ideeën naar boven; ik voelde de fysieke drang om muziek te creëren. Mijn leven zou anders maar saai zijn. Ik ben toen aan de slag gegaan met kleine muziekprojectjes, maar op den duur dacht ik: 'fuck it, ik ben een artiest'. Ik kon Voivod niet loslaten en ben teruggekeerd.''

Legende

De inmiddels 52-jarige Bélanger werd op zijn achttiende benaderd door Michel Langevin, die mensen zocht voor zijn band. Jean-Yves Thériault (Blacky) zou bassist worden van de band en Denis D'Amour (Piggy) gitarist. ,,Piggy was destijds echt een legende in onze omgeving'', verklaart Bélanger. Hoewel Bélanger zelf niets met muziek deed, werd hij toch benaderd. ,,Ik volgde theaterlessen en Michel, die drumt, zat op dezelfde school als ik. Hij had mij een keer zien spelen en vertelde dat ze op zoek waren naar een zanger en dat ik ook een poging moest wagen. Het leek me niets voor mij, maar toch heb ik auditie gedaan. Niet veel later werd ik gebeld dat ik het was geworden. Dat had ik niet verwacht.''

De band begon met het spelen van covers van Judas Priest, Motörhead en Venom. ,,We pakten de golf van heavy metal. Iets dat best opvallend was voor de omgeving waar wij vandaan kwamen (Jonquière, Quebec, red.). Zes maanden later hadden we al een contract te pakken.'' Oud-gitarist Piggy was al wat ouder dan de andere bandleden en had een bredere kennis. ,,Hij was van een andere generatie en liet verschillende dingen en stijlen samenkomen in de band.''

Progressief

Door de jaren heen evolueerde de Voivod. ,,Vroeger waren we jong en energiek en richtten we ons vooral op trashmetal. Vanaf het derde album zijn we meer progressief gaan spelen. Ieder album is weer anders en voor de fans is het altijd een verrassing wat we gaan doen. Zo was ons nieuwste album, Post Society, weer compleet anders en opnieuw een stap voorruit. Ik denk dat de fans daarom van ons zijn gaan houden; ze zijn iedere keer benieuwd waar we mee gaan komen. Wij doen altijd ons best om daar een goede verrassing van te maken. En geen slechte.''

In Goes is de Canadese metalband nog niet eerder geweest, dus dat zal ook voor hen een verrassing worden. Bélanger kijkt er in ieder geval al naar uit; ,,Nederland is een deel van Europa waar ik ontzettend graag kom. De mensen zijn er ontzettend vriendelijk en ruimdenkend en dat blijft me bij. Dat raakt me.''