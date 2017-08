Voedselbank bezorgd over energierekening

Verhuizing van school in Nieuwdorp lijkt rond te komen

14:41 NIEUWDORP - De verhuizing van christelijke basisschool De Regenboog in Nieuwdorp naar de leegstaande school bij het dorpshuis lijkt aanstaande. ,,We zijn nog in gesprek met de gemeente, want wij hebben wel wat voorwaarden'', zegt bestuursvoorzitter Ad Vis van de Alpha Scholengroep. ,,Maar ik denk wel dat we er uitkomen.''