Vijfde nationale Latin-titel voor dansduo uit Goes

GOES - Rik Wullems uit Goes wilde vroeger eigenlijk helemaal niet gaan dansen. Maar hij moest van zijn moeder een proeflesje doen. Een proeflesje met grote gevolgen. Want afgelopen zaterdag pakte hij, voor het laatst met partner Naomi Dijkstra, alweer zijn vijfde nationale titel.

,,Ik wilde helemaal niet gaan dansen", vertelt de twintigjarige Rik Wullems. ,,Ik zat op voetbal en had er echt helemaal geen zin in. Dansen is voor mietjes, dacht ik. Dat is niks voor mij. Maar van mijn moeder moest ik een proefles doen. Als ik het daarna niks zou vinden dan mocht ik er mee stoppen. Dus ben ik met tegenzin naar die proefles gegaan. En nooit meer weggegaan."

Wullems raakte, geheel tegen zijn eigen verwachtingen in, besmet met het Latin-virus. Een jaar later hing hij dan ook zijn voetbalspullen aan de wilgen en ging fanatiek dansen bij Janvier in Goes. Samen met Naomi Dijkstra (20) vormde hij uiteindelijk een danspaar.

Masterclass

,,Ik ken Naomi al van de derde klas van de basisschool. Tot en met havo-3 zaten we bij elkaar in de klas. Daarna scheidden onze schoolwegen." Maar dansend bleven de twee elkaar steeds trouw. ,,We zijn in de laagste klasse samen begonnen. Toen was ik 15. Binnen een jaar zaten we halverwege en vorig jaar zaten we al in de allerhoogste klasse, de masterclass."

Na twee nationale titels in de klasse onder-21, twee bij de national amateurs en één in de klasse onder-19 dient zich nu dan toch een dansscheiding aan. ,,Naomi stopt ermee. Ze kan het niet meer combineren met haar opleiding. De afgelopen periode hebben we daardoor ook al wat minder kunnen trainen, maar nu moet ze echt stoppen."

Dat partner Dijkstra stopt vindt Wullems jammer. Heel erg jammer. Toch betekent het niet dat hij zijn Latin-carrière dan ook maar beëindigt. ,,Ik ga op zoek naar een nieuwe partner. Mijn trainer, Martijn Janvier, is al druk aan het kijken of hij een geschikte voor mij kan vinden. Begin volgend jaar hoop ik weer op de vloer te staan. Met een nieuwe partner. Maar het wordt wel lastig, want er zit ook nog een zomer tussen en je hebt toch tijd nodig."

'Mooie ervaring'

Die nieuwe partner moet wel weten waar zij aan begint, want Wullems is ambitieus. En de enige manier om nóg hogerop te komen is door aan internationale wedstrijden mee te gaan doen. ,,Dat hebben we één keer gedaan. Dan kom je opeens met heel veel goeie paren op de vloer te staan. Dat is wel even schrikken, maar wel een mooie ervaring."

Om zover te komen moet er natuurlijk ook getraind worden. ,,Dat doen we normaal vier keer per week. Zo'n training duurt per keer iets van één tot twee uur." Het liefste oefent Wullems samen met zijn partner. Maar individueel kan het ook, zegt hij: ,,Er zijn heel veel technische oefeningen die je zelf kan trainen. En het lopen kan je ook alleen doen."