Verwondering en bewondering op Oeljebroelje

Update 63-jarige man uit Bruinisse zwaargewond na ongeval op de Deltaweg (N256) in Goes

26 augustus GOES - Een 63-jarige motorrijder uit Bruinisse is zaterdagmiddag rond 13.45 uur zwaargewond geraakt bij een ernstig ongeval op de Deltaweg (N256) in Goes. Een traumahelikopter is opgeroepen om te assisteren.