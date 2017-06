Vers bloed in Colijnsplaatse haven

Gerard Verburg is geen groentje in de visserij. Jarenlang voer hij op een flyshooter, een speciaal soort vissersschip dat herkenbaar is aan de rollen netten op het achterdek. Daarna stapte hij over op een zeesleper, maar dat bleek toch niet zijn ding. ,,En toen we ook nog werden overvallen bij Nigeria dacht ik bij mezelf moet ik dit nog 20 jaar doen? Je moet doen wat je leuk vindt.’’ En dus stapte hij samen met zijn broer Simon in het avontuur van de garnalenvisserij. Gerard is de man op het water, Simon zit aan de wal. ,,Hij is meer een kantoorman. Zeventien jaar geleden is hij eens een weekje mee geweest aan boord, daarna nooit weer.’’