Uitslaande brand verwoest schuur 's-Heer Arendskerke

Het ging om een uitslaande brand in een schuur van ongeveer 8 bij 10 meter. De brandweer zette in op het beschermen van de nabijgelegen woning en grotere schuur. Drie blusvoertuigen, een autoladder en een waterwagen van de brandweer werden naar de vuurhaard gestuurd.

De Veiligheidsregio Zeeland meldde rond 22.15 uur eerst dat er sprake was van een middelbrand, maar schaalde dat kort daarna op naar een grote brand. Kort na 22.45 uur meldde de Veiligheidsregio dat de brandweer had besloten, de schuur gecontroleerd te laten uitbranden; er was geen gevaar meer dat het vuur zou overslaan naar de woning of de grotere schuur.

Kort voor 23.30 uur gaf de Officier van Dienst het sein 'brand meester'. Bij de brand is asbest vrijgekomen, die is neergekomen in de directe omgeving van het schuurtje: dus uitsluitend op het eigen terrein bij de woning. De woning en de grotere schuur, waar paarden gehuisvest zijn, hebben geen last gehad van de brand of het asbest. De stichting Salvage is ingeschakeld om de eigenaar te ondersteunen bij het afhandelen van de schade.