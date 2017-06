Twitteraccount René Verhulst was nep

GOES - Even leek het erop dat René Verhulst, die het burgemeesterschap van Goes over enkele maanden verruilt voor diezelfde functie in Ede, de gelegenheid meteen maar te baat had genomen om te gaan twitteren. Kort na het bekend worden van het nieuws verschenen onder het account '@Reneverhulstede' allerlei berichten die door hem leken te zijn verstuurd.

Het bleek echter te gaan om een nep-account, liet de gemeente Goes donderdag weten. Het is door Twitter inmiddels ook opgeschort. Veel mensen dachten met de 'echte' Verhulst van doen te hebben en feliciteerden hem met zijn voordracht.

Maar Verhulst heeft nooit getwitterd en is ook niet van plan dat te gaan doen. Wel plaatst hij regelmatig berichten op Facebook (steevast onder de noemer 'What Goes on') en houdt hij wekelijks een weblog bij op de gemeentelijke website. Die traditie wil hij ook in Ede voortzetten.

Dat Verhulst na zesenhalf jaar vertrekt uit Goes, is ingeslagen als een bom. De teneur van de honderden reacties op sociale media is dat mensen het erg jammer vinden dat hij weggaat.

Je zou er bijna spijt van krijgen.

Verhulst: ,,Ja, dat valt ook bovenop mij. Het is geweldig dat mensen dat doen, ik lijk wel gek dat ik hier wegga. Maar het is nog niet zover, ik wil het netjes afronden."

Wat heeft Goes niet wat Ede wel heeft?

,,Afgezien van de grootte hebben beide gemeenten veel gemeen. Ik heb altijd gezegd: áls ik wegga, moet het echt een uitdaging zijn. Toen zag ik de vacature Ede. Dit is mijn eerste sollicitatie en het is meteen raak. Het gaat me niet om salaris of aanzien, ik denk dat ik dit kan en dan moet je het ook proberen. Maar het is een dubbel gevoel."

U mag graag nevenactiviteiten ontplooien. U schrijft graag, klimt wel eens een toneel of een kansel op, loopt hard, fietst. Is er straks nog wel tijd voor zulke dingen in een ruim drie keer zo grote gemeente?

,,Het zal moeilijker zijn, maar ik wil dat wel proberen vast te houden. Het is voor mij ook ontspanning, hoewel ik weet dat dat ik daar niet op ben uitgezocht. De eerste jaren heb je je handen vol aan het leren kennen van een gemeente."