Twee mensen opgepakt voor woninginbraak

'Er mag ook worden gelachen in de kerk'

10:31 YERSEKE - Stilstand is achteruitgang? Niet in de Protestantse Kerk in Nederland. Binnen het krimpende kerkgenootschap is het juist ‘heel bijzonder’ wanneer het ledenaantal van een plaatselijke gemeente stabiel blijft, weet scheidend dominee Kees Baggerman van de Hervormde Kerk in Yerseke.