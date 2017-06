Tussenstand Delta Ride: 3000 deelnemers, 120.295 euro opbrengst

GOES - Ruim 3000 mensen hebben zaterdag de Delta Ride for the Roses gefietst. Deelnemers legden 120, 80, 50 of 25 kilometer af. Tot nu toe is er 120.295 euro bij elkaar gefietst voor KWF kankerbestrijding. Maar dat is nog niet de eindstand. Want voor het eerst steekt het evenement de Westerschelde over. Zondag fietsen naar schatting zo'n 2500 mensen door Zeeuws-Vlaanderen.

Pa, ma, Marieke, opa, Jan en Henk. Het zijn zomaar willekeurig wat namen die deelnemers zaterdag op hun startnummer hadden geschreven. Namen van mensen die kanker hebben of eraan zijn overleden. Ze dragen hen tijdens de tocht mee in hoofd en hart. Niet dat de hele dag er loodzwaar van wordt. Integendeel. Want op de fiets is het bere-gezellig. En het weer kan nauwelijks mooier.

Maar vooral voor de start lopen de emoties hoog op. Zelfs donkere zonne- en fietsbrillen kunnen niet verhullen dat mensen even een traantje wegpinken als zangeres Patricia Foort het gevoelige The Rose van Bette Midler zingt. Een kippenvel-moment. Mensen staren wat ongemakkelijk naar de grond of de lucht. Sommige duidelijk vechtend tegen een jankbui. Woorden zijn niet nodig om te begrijpen dat mensen dan massaal aan pa, ma, Marieke, opa, Jan, Henk of wie dan ook denken. Mensen die kanker hebben of er aan zijn overleden. Voor hen doen ze het. Voor hen trappen ze 120, 80, 50 of 25 kilometer weg. Niet om zo snel mogelijk weer terug te zijn. Wel om hun steentje bij te dragen aan de strijd tegen die vreselijke ziekte.