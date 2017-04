Teleurstelling over afketsen vestiging Lidl aan Stenevate

HEINKENSZAND - De inwoners wilden graag, de politiek was in meerderheid voor. Toch komt de Lidl niet naar de Stenevate in Heinkenszand. Dat is even slikken voor inwoners en politiek. Ze hopen dat er nu een andere supermarkt komt.

Uit een rondgang onder winkelende mensen in Heinkenszand blijkt dat de boodschappen bij de plaatselijke supermarkt nu al vaak worden gecombineerd met een bezoek aan de prijsvechter in Goes. De een gaat er af en toe naar toe voor wasmiddel, de ander haalt er het gros van boodschappen. De winkelketen is bepaald geen onbekende en daarom overheerst teleurstelling dat de deal niet doorgaat.

In de afgelopen jaren klopten verschillende grootgrutters op de deur van het gemeentehuis. Allemaal zagen ze brood in een vestiging in Heinkenszand. Toch wordt het pas in 2012 concreet. De gemeente nodigt ondernemers uit om met een plan te komen voor het gebied tussen het gemeentehuis en de Emté. Alleen de Lidl komt met een concreet plan en vanaf dat moment wordt exclusief met dit bedrijf gesproken. Een jarenlang proces van onderhandelen volgt. Lidl tekent en rekent, de gemeente laat onafhankelijke onderzoeken uitvoeren. Wethouder Ad Schenk verwachtte er uit te komen, maar het werd het tegenovergestelde. Daarna heeft de gemeente de exclusieve onderhandelingspositie van Lidl stopgezet.

Weer in de race

Dat betekent dat alle supermarkten weer in de race zijn om aan de Stenevate een nieuwe winkel te openen. Schenk wil een paar maanden afwachten of zich bedrijven aandienen en kijkt dan verder. Hij is nog niet zover dat andere locaties bespreekbaar zijn. In 2014 heeft de gemeenteraad met een kleine meerderheid gekozen voor de Stenevate en daar wil hij vooralsnog aan vasthouden. ,,Een plan B hebben we nog niet.’’

Ook de meeste gemeenteraadsfracties zijn verrast door de ontwikkelingen, dat het nu - met de haven in zicht - tóch afketst. ,,Al heb ik altijd mijn twijfels gehad'', zegt Berry Kooiker (LPB). D66 en CDA stellen het onderwerp vanavond aan de orde tijdens de raadsvergadering, voor een eerste reactie. Ongetwijfeld zal het later nogmaals terugkeren op de raadsagenda, want de gemeente bezit de grond en het politiebureau en daar moet wat mee gebeuren.

Onbetaalbaar