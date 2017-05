Stoomtrein Goes-Borsele koopt gigantische treinenfabriek

'Een hoopvol hart, daar doe ik het voor'

8:00 GOES - Het Leger des Heils in Goes helpt al 125 jaar mensen met problemen. Of iemand gelovig is of niet, de heilsoldaten van het kerkgenootschap zien het bieden van hulp als een vanzelfsprekendheid. Met een weekend vol festiviteiten staat het Leger stil bij haar jubileum.