Stichting Jayden stopt met spinningmarathon in Goes

GOES - Stichting Jayden, die geld inzamelt voor onderzoek naar neuroblastoom kinderkanker, stopt met de jaarlijkse spinningmarathon 'Biking for Bikkel' op de Grote Markt in Goes. De komende achtste editie op 26 mei is de laatste.

Omdat het aantal deelnemers de laatste jaren wat is teruggelopen, wil de organisatie een dieptepunt voor zijn, zegt Sabine Maas van Stichting Jayden. ,,We kunnen zo ook meer aandacht en tijd besteden aan de nightrun en de obstaclerun. We denken dat die nog meer kunnen groeien en aangezien we maar een klein clubje vrijwilligers zijn, moeten we keuzes maken."

Het stoppen van de spinningmarathon gaat de stichting wel aan het hart, zegt Maas. ,,Het was het eerste evenement wat we organiseerden na de dood van Jayden (het zoontje van oprichters Rob en Jolanda Faase die in 2009 op 2-jarige leeftijd overleed aan neuroblastoom, red.) en dat is daarom toch altijd een speciaal evenement voor ons geweest."

Aan het evenement doen jaarlijks zo'n tweehonderd mensen mee, onder wie diverse prominenten. De afgelopen editie bracht 14.727 euro op. In 2015 was dat nog ruim 19.000 euro en het jaar daarvoor nog iets meer.

Stichting Jayden heeft de afgelopen zeven jaar in totaal al ruim 850.000 euro opgehaald en binnengekregen via allerlei evenementen en acties. Onder anderen de band Racoon, oud-wielrenner Johnny Hoogerland en de Goese burgemeester René Verhulst zijn ambassadeur van de stichting.