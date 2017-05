Stevige bodem in spaarpot nieuw sportcentrum Kapelle

,,Over de 2016 hebben we een overschot van 1,3 miljoen", vertelt wethouder financiën Jon Herselman. ,,Daarvan willen we één miljoen opzij zetten voor het sportcentrum."

Binnenkort buigen de gemeenteraadsleden en de vaste gebruikers van het Groene Woud zich over de plannen. ,,We hebben vijf varianten gemaakt, 6 juni gaan we met elkaar praten over welke keuzes we kunnen maken. In het najaar volgt de definitieve besluitvorming", vertelt Herselman. Doel is om eind 2019 met de bouw te beginnen en het nieuwe sporthallen en zwembaden in 2021 te openen.