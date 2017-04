Spoor van vernielingen door Baarland: hakenkruis op muur en auto's onder verf

De eigenaresse van het huis gaat uit van een kwajongensstreek, maar wel een die zeer vervelend is omdat de verf moeilijk te verwijderen is. In de nabijgelegen Zuidhoekstraat zijn teksten op een auto gespoten en ook een auto in de Slotstraat zit onder de verf en in de Torenstraat zijn teksten op de weg aangebracht.

Inmiddels hebben vier mensen aangifte gedaan en is bij de politie één melding binnengekomen. De politie is naar aanleiding hiervan gelijk een buurtonderzoek gestart. Of het gaat om jongeren uit het dorp of de omgeving is niet te zeggen. Duidelijk is wel dat de groep niet afkomstig is van de naburige camping.