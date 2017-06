SGP-CU in Goes wil bodycams tegen alcoholmisbruik

GOES - De SGP-ChristenUnie Goes wil dat de Goese politie bodycams gaat gebruiken in de bestrijding van alcoholmisbruik onder jongeren. Burgemeester en wethouders zouden volgens de partij aansluiting moeten zoeken bij proeven die elders in het land worden gehouden.

Verschillende gemeenten in Nederland maken al gebruik van bodycams in de bestrijding van alcoholmisbruik onder jongeren. In de gemeente Amersfoort is een proef gehouden door het Trimbos Instituut, onder de naam ‘De Confrontatie’. De resultaten hiervan waren positief en zowel jongeren als hun ouders gaven aan het waarschijnlijk te achten minder te gaan drinken.

Wanneer agenten een jongere ontmoetten die onder invloed was en zich misdroeg, werd de bodycam (een camera op het uniform) ingeschakeld. De jongeren werden een dag later, in nuchtere toestand, met de beelden geconfronteerd tijdens een gesprek waarbij ook hun ouders aanwezig waren.

Onveilige sfeer