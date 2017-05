Drie 16-jarige scholieren beginnen nieuw festival in Wolphaartsdijk

Stichting Jayden stopt met spin­ning­ma­ra­thon in Goes

9:17 GOES - Stichting Jayden, die geld inzamelt voor onderzoek naar neuroblastoom kinderkanker, stopt met de jaarlijkse spinningmarathon 'Biking for Bikkel' op de Grote Markt in Goes. De komende achtste editie op 26 mei is de laatste.