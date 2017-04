Scheepswerf Reimerswaal blijft voorlopig in gebruik

HANSWEERT - Het was een spektakel zaterdag. Het grote droogdok van Scheepswerf Reimerswaal ging via de sluizen van Hansweert op transport naar Vlissingen-Oost. Toch betekent die verhuizing niet dat daarmee een einde komt aan de werkzaamheden op de werf in Hansweert. Een klein dok blijft achter en zal de komende tijd in gebruik blijven.

,,We blijven met één dok doordraaien in Hansweert", legt directeur Rudi Pieters uit. Volgens Pieters is het kleine dok achtergebleven in Hansweert. ,,In de toekomst willen we een groter dok kopen. Dan kunnen we nu die kleine wel naar Vlissingen brengen maar als we dan binnen een jaar een grotere kopen, krijgen we al die logistieke wijzigingen nog een keer."

Hoe lang er doorgewerkt wordt op de locatie Hansweert weet Pieters nog niet. ,,Totdat we een koper hebben gevonden draaien we hier door. We betalen hier nog, dus waarom zouden we er niet doorwerken? Als we niks doen gooien we het geld gewoon weg."