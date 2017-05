Publiek draagt Bluesfestival op handen

videoKWADENDAMME - Zaterdagavond in Kwadendamme. De kerkklok wijst bijna tien uur. Peter Kempe staat achter het podium nog even uit te blazen. Met zijn band heeft hij even daarvoor de volle feesttent van het Bluesfestival op zijn kop gezet. Zoals elk jaar, want zonder een optreden van The Juke Joints is het Bluesfestival niet compleet.

Inmiddels heeft hij zelf al de volgende act aangekondigd: Lady "A" - The Hardest Workin' Woman in Blues, Soul , Funk & Gospel - uit Seattle. De diva maakt een daverende entree. ,,Let's have some fúúún!"

,,Het is ongelofelijk", zegt Kempe, die donderdag bij de opening van de 25e editie van het festival werd onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Sindsdien is hij doorlopend gefeliciteerd. Met de onderscheiding. En met de jubileumeditie, die alles brengt wat het festival zo bijzonder maakt.

Vanaf het begin organiseert Kempe het evenement samen met kompaan Kees Wielemaker. De opzet is in al die jaren nauwelijks - zeg maar: niet - gewijzigd en het aantal bezoekers is strikt gelimiteerd gebleven op 1200, terwijl een veelvoud aan kaarten zou kunnen gesleten.

,,Het is toch elk jaar een soort reünie. De herkenbaarheid is heel groot. De mensen komen overal vandaan. De sfeer is altijd heel losjes, maar tegelijkertijd is het heel strak georganiseerd. Ik hou alles in de gaten en bemoei me overal mee."

Ook deze editie verliep zonder haperingen. Zelfs de herhaaldelijke stortbuien zorgden niet voor onoverkomelijke problemen. ,,We hebben wel de parking moeten sluiten, nadat we auto's eruit hadden moeten slepen. Zoiets kan gebeuren. Ik ben niet zo snel onder de indruk."

Vanwege het jubileum was het festival eenmalig uitgebreid met de donderdagavond en bood het programma een soort 'best of' van de afgelopen jaren. ,,Het mooie vind ik dat ons publiek de bands echt op handen draagt."

Zelf stond hij vooral te genieten bij Sugarboy & The Sinners en - op vrijdag - bij de Julian Sas Band. ,,Julian staat op eenzame hoogte in Nederland en eigenlijk in heel Europa. Hij heeft echt een eigen stijl, speelt alleen eigen werk. Dat vind ik een pre boven de zoveelste remake."