Proefjaar voor Yersekse pluktuin

Goese vrouw aangehouden voor mislukte tasjesroof

15:57 GOES - Een 36-jarige inwoonster van Goes is woensdag aangehouden omdat ze geprobeerd heeft om een 71-jarige Yersekse van haar tas te beroven. Die mislukte tasjesroof vond zaterdag 4 maart rond kwart voor drie plaats aan de Gasthuisstraat in Goes. Onderzoek heeft tot de arrestatie geleid.