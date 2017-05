Poëzie in de openlucht aan de Oosterschelde

Brief aan de koning voor erkenning van 101-jarige oorlogsveteraan

19 mei KAPELLE - Andries Looijen, eigenaar van oorlogsmuseum Vitality in Kapelle, kan er met zijn hoofd niet bij. De enige nog levende Franse oorlogsveteraan die in Zeeland heeft gevochten, heeft daar nog steeds geen blijk van waardering voor gekregen in de vorm van een medaille of een lintje. Hij schreef daarom een brief aan de koning.