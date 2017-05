Plantendokter in Kapelle onthult zijn geheimpjes tijdens succesvol spreekuur

Habraken had een bezoek gebracht aan Adri Kloosterman, oftewel de plantendokter. Deze hield zaterdag voor het eerst spreekuur in het museum. Regelmatig komen er per email of telefoon vragen binnen van mensen over mogelijke ziektes of plagen in fruitbomen of kleinfruit. Maar het is vaak lastig om op afstand een diagnose te stellen. Ook als mensen langskomen in het museum is er niet altijd iemand aanwezig die duidelijkheid kan verschaffen. Het spreekuur moet uitkomst bieden.

Spreekuur

Er was meteen heel wat aanloop. ,,Ik las in de krant over dit spreekuur’’, vertelde bezoeker Kees Habraken. ,,Dat is een mooie kans om eens langs te gaan met de patiënt, dacht ik.’’ Plantendokter Kloosterman hoefde niet lang naar het meegenomen takje van de appelboom, met verdroogde knoppen, te kijken om een diagnose te stellen. ,,Dat is de honingzwam. En die moet echt bestreden worden, anders groeit hij gewoon door. Dan zit hij over twintig jaar nog in de grond.’’

Zoals het een goede dokter betaamd, wist Kloosterman ook te vertellen met welk middel de boosdoener bestreden kan worden: kalkstikstof. Toen hij een kaartje liet zien waarop stond waar het middel allemaal voor wordt ingezet, constateerde de oplettende bezoeker dat de honingzwam er niet tussen stond. ,,Dat klopt, maar dat zijn nou juist de geheimpjes waarvoor je bij de dokter moet zijn’’, grapte Kloosterman, die tevens vrijwilligers is bij het museum.

Gevlekte rabarber

Ook Chiel Bredouw bezocht het spreekuur. Hij was al op verschillende plekken geweest om erachter te komen wat die gekke rode spikkels op de bladeren van zijn rabarber zijn. ,,Zelfs bij de coöperatie in Wemeldinge wisten ze het niet'', vertelde hij. De plantendokter stelde vast dat het om een schimmel of een bacterie moest gaan. ,,Het lijkt wel op de hagelschotziekte.'' Met de nodige tips op zak verliet ook Bredouw tevreden het museum.

Volgende spreekuren