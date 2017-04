Pinpasdief Kamperland meldt zich

VIDEO DJ Janick Megroot uit Heinkenszand gaat als een speer

13:18 HEINKENSZAND - Bassrulers festival in Steenbergen, City of Dance festival in Middelburg en Sunrise Festival in België. Zomaar een paar festivalnamen waar dj Janick Megroot (25) uit Heinkenszand deze zomer staat. Duizenden mensen zullen los gaan op zijn muziek. En dat kunnen er alleen maar meer worden want naast dat Megroot draait, produceert hij ook muziek. En die muziek wordt binnenkort uitgebracht. ,,Dit is het moment dat ik alles uit mijn muziek moet gaan halen.”